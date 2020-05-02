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Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса

Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу "РЕН ТВ", что нужно для сдерживания эпидемии коронавируса.

Врач отметил, что для победы над вирусом необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Он добавил, что власти приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.

"Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла", — рассказал Гинцбург.

Он пояснил, что при раннем выявлении инфицированных удается быстрее изолировать носителя вируса и ограничить круг его контактов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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