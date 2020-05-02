Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
С 1 мая Эстония на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных Наций, пишет err.ee. В числе приоритетных для эстонских дипломатов, как они обещают, тем будут обеспечение международной безопасности в условиях пандемии, защита гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов, а также усиление взаимодействия ООН с Европейским Союзом.
Каждая из 15 стран-членов Совета Безопасности по очереди выполняет в течение месяца обязанности Председателя, и впервые в истории эту роль приняла Эстония.
По его словам, одной из приоритетных тем неизбежно станет влияние коронавирусной пандемии на безопасность в мире. Эксперт по международной политике, главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски отмечает, что именно эстонским дипломатам выпала задача организовать в Совбезе одно «довольно проблематичное голосование».
Еще одной из приоритетных для международного сообщества тем Эстония считает защиту гражданского населения в регионах вооруженных конфликтов.
Коронавирус диктует сейчас не только повестку, но и формат работы Совета безопасности. Заседания проходят теперь не в охваченном инфекцией Нью-Йорке, а посредством видеосовещаний.
Эстония будет непостоянным членом Совета безопасности ООН до конца следующего года.