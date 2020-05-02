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Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия

Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия

С 1 мая Эстония на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных Наций, пишет err.ee. В числе приоритетных для эстонских дипломатов, как они обещают, тем будут обеспечение международной безопасности в условиях пандемии, защита гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов, а также усиление взаимодействия ООН с Европейским Союзом.

Каждая из 15 стран-членов Совета Безопасности по очереди выполняет в течение месяца обязанности Председателя, и впервые в истории эту роль приняла Эстония.

«Председательство означает, что мы, по существу, оказываемся в центре всей мировой дипломатии. Государство-председатель составляет повестку заседаний Совета безопасности, свои решения и руководит процессом принятия резолюций», — пояснил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, одной из приоритетных тем неизбежно станет влияние коронавирусной пандемии на безопасность в мире. Эксперт по международной политике, главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски отмечает, что именно эстонским дипломатам выпала задача организовать в Совбезе одно «довольно проблематичное голосование».

«Эстония желает, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию, которая дала бы генсеку ООН Антониу Гутерришу возможность объявить на этот период всеобщее перемирие, или хотя бы призвать враждующие стороны к перемирию», — сказал Баховски.

Еще одной из приоритетных для международного сообщества тем Эстония считает защиту гражданского населения в регионах вооруженных конфликтов.

«Пандемия породила и такую новую проблему — в зонах конфликтов надо обеспечить, помимо всего прочего, и защиту здоровья людей, но, как мы знаем, сделать, это, мягко говоря, непросто», — добавил Рейнсалу.

Коронавирус диктует сейчас не только повестку, но и формат работы Совета безопасности. Заседания проходят теперь не в охваченном инфекцией Нью-Йорке, а посредством видеосовещаний.

«Дистанционное общение создает, конечно, определенные психологические барьеры. Но, с другой стороны, я, например, пригласил десятки министров иностранных дел участвовать 8 мая в открытой дискуссии об уроках второй мировой войны. Думаю, что вероятность их участия по видеомосту гораздо больше, чем если бы им потребовалось ради этого ехать в Нью-Йорк», — уверен министр иностранных дел Эстонии.

Эстония будет непостоянным членом Совета безопасности ООН до конца следующего года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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