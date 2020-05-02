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К концу года можем получить до 140 тысяч смертей: Ляшко рассказал о последствиях преждевременной отмены карантина

К концу года можем получить до 140 тысяч смертей: Ляшко рассказал о последствиях преждевременной отмены карантина

Карантин в связи с пандемией коронавируса, который ввели в Украине, работает. Если бы в стране не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия, то до конца года от COVID-19 умерло бы 120−140 тысяч человек. Об этом, ссылаясь на прогноз от Kyiv School of Economics, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Напомним, на утро 2 мая в Украине подтверждены 11 411 случаев COVID-19, в том числе 279 случаев с летальным исходом.

«И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя, а не преждевременно», — написал Ляшко в Facebook.

Ляшко отметил, что сейчас много говорится о влиянии карантина на экономику. Но страна также может нести экономические потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, которые также влияют на ВВП из-за того, что человек выбывает из трудовой деятельности через коронавирус.

Главный санврач отметил, что правительством планируется смягчение карантина при определенных условиях, учитывая противоэпидемическую обстановку в Украине.

По его словам, Минздрав уже подготовил временные требования для проведения профилактических мероприятий при обслуживании в парикмахерских и салонах красоты, торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное.

«Планируем опубликовать их на выходных чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию», — уточнил Ляшко.

Как сообщали «ФАКТЫ», часть украинских городов уже начали частично выходить из карантина. Самый большой резонанс вызвало решение мэра Черкасс разрешить городским предпринимателям и предприятиям возобновить работу с 1 мая.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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