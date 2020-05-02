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Кабмин Франции одобрил продление санитарного ЧП до 24 июля

Кабмин Франции одобрил продление санитарного ЧП до 24 июля
Совет министров Франции рассмотрел в субботу законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

"Проект закона, представленного сегодня на заседании совета министров, продлевает чрезвычайное санитарное положение на два месяца – до 24 июля", - сказал Веран на брифинге после заседания совета министров.

Научный совет считает, что все меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе представленные в законопроекте о чрезвычайном санитарном положении, остаются необходимыми, учитывая эпидемиологическую ситуацию, отметил министр.


Кристоф Кастанер.
# В мире
По материалам: ria.ru

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