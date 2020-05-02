Как давно в России появились детские дома

Влада Некрасова

Ровно 256 лет назад, 2 мая 1764 года, по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом приема и призрения подкидышей и бесприютных детей.

Императрица желала прослыть просвещенной монархиней, для чего активно реформировала социальную политику страны: инициировала создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них — Воспитательный дом приема и призрения подкидышей и бесприютных детей, заложенный по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. Он стал крупнейшим общественным заведением Москвы 18 века и архитектурным памятником.

Строительство Воспитательного дома началось в 1764 году на берегу Москвы-реки, на обширном Васильевском лугу. При возведении использовался камень разбираемых стен Белого города. В разное время постройкой последовательно руководили архитекторы: Карл Бланк, Яков Ананьин, Иван Ситников, Юрий Фельтен. Завершил строительство в 1801 году Иван (Джованни) Жилярди. В доме находилась церковь святой Екатерины с приделом Рождества Христова, главы которой уничтожены в 1920-х годах.

На протяжении полутора веков сироты Воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам.

Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в Ремесленное учебное заведение (РУЗ), от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров — знаменитая «Бауманка», Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.

После 1917 года здание назвали «Дворцом труда», в нем разместились профсоюзные организации (ВЦСПС), а также редакции газет, включая самое известное издание железнодорожников «Гудок».