Как отличить аллергию от коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре

Вадим Карасев

С приходом весны и наступлением тепла в мае начинают распускаться листья на деревьях и цвести растения, что повышает риск для аллергический реакций у людей, склонных к аллергии.

В Роспотребнадзоре рассказали, что многие симптомы аллергии такие как насморк, першение в горле, кашель, покраснение глаз, слезотечение, зуд, схожи с симптомами коронавирусной инфекции. Но всё же некоторые отличия есть, уточнил Виктор Малеев, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

При сезонной аллергии нет высокой температуры тела, отсутствует выраженная слабость и утомляемость, не возникают боли в мышцах, нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой), не ощущается одышка (кроме пациентов с бронхиальной астмой), отметил Малеев.

Одними же из самых главных симптомов COVID-19 являются одышка и затруднение дыхания, заявил советник.

Он посоветовал аллергикам в сезон цветения растения чаще находиться в помещении, не употреблять в пищу продукты, которые вызывают аллергическую реакцию, принимать препараты от аллергии, назначенные врачом.

Кроме этого, придя с улицы, необходимо принять душ и переодеться в чистую одежду. Дома желательно чаще делать влажную уборку, проветривать комнаты или установить систему очистки воздуха. Если же состояние человека ухудшается, необходимо вызвать врача на дом, пишет „Российская Газета“.

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