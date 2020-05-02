Как проходят будни мамы 10 погодок на самоизоляции

Анастасия Иванова

И в избу горящую войдет, и коня на скаку остановит — именно так можно сказать о жительнице Новосибирска Оксане Усовой, воспитывающей 10 погодок. Во время вспышки коронавируса женщине приходится нелегко, но она не теряет оптимизма.

В большой и дружной семье Усовых пятеро школьников (первый, второй, четвертый седьмой и девятый класс), которые сейчас обучаются дистанционно. В доме один ноутбук, поэтому ребятам приходится выкручиваться. Пока многие родители жалуются на обучение в режиме онлайн, считая его очень неудобным, Оксана наоборот — радуется.

«Это в первые дни домашнего обучения у меня дергался глаз. Больше всего переживают за своего девятиклассника, потому что у него впереди два экзамена, к которым надо хорошо подготовиться. В дистанционном обучении много плюсов, потому что ты видишь моменты, которые надо наверстать, можно позаниматься с ребенком, объяснить ему материал. Мне больше учителей жалко. Представьте как они переживают! А если у кого-то нет Интернета и компьютера — так это вообще беда!» — поделилась многодетная мама со «СтарХитом».

С началом самоизоляции режим Усовых не изменился: семья встает рано, завтракает, школьники начинают учиться, те, кто помладше — играют в свое удовольствие. вспышка коронавируса негативно сказалась на экономике страны и мира, но Оксана не жалуется. Благо, работа у главы семейства есть.

«Стало больше стирки, готовки. Не скажу, что это сильно ударило по нашему кошельку. Да, стали тратить на 15 процентов больше. Местные власти помогли: каждому школьнику выделили по сухпайку — пакету с продуктами. Там крупы, сладости, соки, консервы», — продолжила она.

После появления на свет десятого ребенка Усова поставила перед собой цель — привести себя в форму к лету. Сначала все шло по плану: диета, тренировки, минус 23 килограмма. Теперь процесс остановился — из-за режима самоизоляции приходится на время позабыть о спортзале.

«Дома не получается полноценно заниматься — ограничено пространство, к тому же все время нахожусь с детьми. Нашла выход. Объединилась со старшей дочерью и вместе бегаем вокруг площадки возле нашего дома. Делаем зарядку во дворе. Нам повезло, что мы живем в своем доме. Дети хоть могут подышать свежим воздухом. Старшие сыновья у меня футболисты, но полноценных тренировок у них тоже нет. Ребята стараются не терять форму. У одного из ребят сорвалась поездка в Сочи. Вот это меня больше всего расстраивает», — сокрушается Оксана.

Окружающие и подписчики Оксаны (да-да, она находит время вести свой блог в Instagram) удивляются ее позитиву. Она сохраняет позитив даже в самые тяжелые времени и учит этому других.

«На лето планов не строим, — рассуждает многодетная мама. — Непонятно, какая обстановка будет летом. У нас и дома неплохо. Мы ставим во дворе бассейн. Они гуляют, отдыхают, купаются. Живут в свое удовольствие. По поводу моего оптимизма — я по жизни такая. Недаром же говорят: у кого-то стакан наполовину пуст, у кого-то наполовину полон. Мы с вами уже выиграли в лотерею — появились на этот свет, поэтому и жить надо достойно!»

Фото: личный архив