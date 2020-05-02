Какие льготы сейчас положены семьям с детьми и как их получить. Инструкция

Вадим Карасев

Один из самых популярных вопросов на горячей линии юристов — какая помощь положена в период коронавируса и карантина семьям с детьми и как ее получить. Есть льготы, которыми они могут воспользоваться. Ruposters подготовил шпаргалку-инструкцию о том, что положено таким семьям и куда обращаться за помощью.

Продуктовые наборы детям

В ряде регионов России семьи с детьми, которые получали бесплатное питание в школах, могут рассчитывать на продуктовые наборы. Выдавать их будут в школах по месту учебы после подачи заявления — как правило, в свободной форме.

Состав продуктового набора определяется местными властями. В основном там долго хранящиеся продукты — крупы и консервы. Но в него также могут войти молочные изделия, соки, овощи и даже сладости. Узнать, проводится ли в вашем регионе такая программа, можно, обратившись в учебное заведение. Важно помнить, что если раньше у ваших детей не было права на бесплатное питание, получить наборы не удастся.



Примеры продуктовых наборов. Один выдается примерно на неделю на человека 1/4Примеры продуктовых наборов. Один выдается примерно на неделю на человека 2/4Примеры продуктовых наборов. Один выдается примерно на неделю на человека 3/4Примеры продуктовых наборов. Один выдается примерно на неделю на человека 4/4

Выплаты на детей до 3-х лет



Если дети в возрасте до 3-х лет имеют гражданство Российской Федерации, семья имеет право получить выплату в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более трех раз. Для этого у родителей должно быть право на получение маткапитала (неважно, получали ли вы его ранее).

Заявление необходимо будет подавать на сайте Пенсионного фонда или госуслуг. Деньги выдаются за апрель, май и июнь – таким образом, общая выплата на ребенка до трех лет составит 15 тысяч рублей.

Выплаты на детей до 7 лет



Если вашему ребенку от 3-х до семи лет, а ваш средний доход на одного взрослого не дотягивает до регионального прожиточного минимума, вы можете дополнительно получать около 5500 рублей в месяц. Новая ежемесячная выплата начнется с июня, а начисление пособий производится с 1 января – таким образом, можно будет получить выплаты и за предыдущие месяцы.

Пособие устанавливается сроком на год. Чтобы его оформить, следует обратиться в МФЦ или подать заявку на сайте госуслуг. Итоговая ежемесячная сумма будет равна 50% от регионального прожиточного минимума.

Отсрочка по кредитам



Многие семьи с детьми имеют кредиты, которые стало еще труднее выплачивать из-за пандемии и финансовых проблем на ее фоне. Президент Владимир Путин ранее заявил, что для тех граждан, которые резко потеряли доходы (сокращение более чем на 30% в месяц), будет приостановлено обслуживание долга и пролонгирован срок кредита без штрафов.

Властям предстоит разработать механизм, при помощи которого россияне смогут подтвердить, что их доходы снизились.

Фото: Global Look Press

Не дожидаясь конфликта с властями, многие крупные банки уже сами начали придумывать, как реализовать президентский указ. Так, Сбербанк сам пообещал отсрочки заболевшим коронавирусом и тем, кто находится на вынужденном карантине — достаточно подать заявку в личном кабинете. "Альфа-Банк" с середины апреля подключает клиентов к программе "Кредитный карантин", а Райффайзенбанк ожидает указаний от властей и обещает четко им следовать. Так или иначе, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, поэтому если у вас имеется кредит, который стало затруднительно обслуживать, лучше обратиться в банк как можно скорее.

Оплата больничных



С 1 апреля по 31 декабря 2020 года вводится новый временный порядок расчета больничных. По новым правилам за полный месяц на больничном человек должен получать не меньше федерального МРОТ, причем независимо от стажа и фактического заработка. Минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. К примеру, вы ушли на больничный на 10 дней. Работодатель сначала рассчитывает по старым правилам положенную вам сумму (с учетом всех коэффициентов, вашего стажа и заработка), а затем сравнит с МРОТ. Выплачивается сумма, которая больше.

Если вы постоянно живете в России, получить эти деньги можно будет без любых дополнительных действий: вам начислят увеличенную сумму по тем же механизмам, что и раньше. Однако есть важный нюанс для тех, кто направился на карантин после возвращения из-за рубежа: они должны подать заявку на сайте Фонда социального страхования. Он сам перечислит пособие. Понадобится показать отметку в загранпаспорте о пересечении границы. Значительный плюс этого механизма заключается в том, что он целиком цифровизирован: не нужно ходить по медучреждениям и рисковать подцепить инфекционные болезни. Даже закрыть больничный можно будет дистанционно. Воспользоваться этой льготой может не только путешественник, но и те, кто с ним проживает и вынужден уйти на карантин.



Помощь волонтеров



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Как и предыдущие несколько пунктов, этот вид помощи имеет косвенное отношение к семьям с детьми — на самом деле им могут воспользоваться все, кто попал в тяжелую ситуацию и не может помочь себе самостоятельно.

Сейчас практически во всех регионах России проводятся волонтерские программы по доставке продуктов и лекарств. Как правило, помогают таким образом пожилым людям, многодетным семействам, инвалидам и другим уязвимым категориям. Вам не только могут доставить продукты и лекарства на дом, но в некоторых регионах и помочь с техникой для онлайн-обучения детей, если компьютеров или планшетов не хватает.

В случае с волонтерской помощью чрезвычайно важно ею не злоупотреблять. Безусловно, у вас не будут требовать множества подтверждений бедственного положения, но следует понимать, что "оттягивая" на себя ресурсы программы без крайней необходимости, вы лишаете помощи тех, кто действительно в ней нуждается. Смело пользуйтесь программой, если:

вы пенсионер или страдаете хроническими заболеваниями легких, а следовательно рискуете больше других, посещая магазины;у вас многодетная семья и вам не хватает денег самостоятельно ее обеспечить в условиях кризиса;вы потеряли работу или ваши доходы существенно сократились, а финансовая "подушка" близится к истощению.