Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике

Лидия Мартынова

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 последних дней появился на публике и принял 1 мая участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), там его встречали овациями и криками «Ура!».

Открытие завода было приурочено к международному празднику трудящихся, который широко отмечается в КНДР.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейский лидер осмотрел цеха завода, где планируется производить фосфор и удобрения на его основе.

Это первое публичное появление Ким Чн Ына с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Рабочей партии. Его явное отсутствие на мероприятиях 15 апреля, посвященных 108-летию со дня рождения покойного основателя и его деда Ким Ир Сена, породило предположения о плохом состоянии здоровья лидера КНДР.