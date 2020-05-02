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Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике

Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 последних дней появился на публике и принял 1 мая участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), там его встречали овациями и криками «Ура!».

Открытие завода было приурочено к международному празднику трудящихся, который широко отмечается в КНДР.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейский лидер осмотрел цеха завода, где планируется производить фосфор и удобрения на его основе.

Это первое публичное появление Ким Чн Ына с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Рабочей партии. Его явное отсутствие на мероприятиях 15 апреля, посвященных 108-летию со дня рождения покойного основателя и его деда Ким Ир Сена, породило предположения о плохом состоянии здоровья лидера КНДР.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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