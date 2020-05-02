Ким Чен Ын появился на публике

Вадим Карасев

Ким Чен ЫнФото: ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

Ранее перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, назвал сообщения о смерти Ким Чен Ына почти на сто процентов точными. Он утверждал, что Ким Чен Ын умер в прошлые выходные.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.