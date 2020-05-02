Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ким Чен Ын появился на публике

Ким Чен Ын появился на публикеКим Чен ЫнФото: ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

Ранее перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, назвал сообщения о смерти Ким Чен Ына почти на сто процентов точными. Он утверждал, что Ким Чен Ын умер в прошлые выходные.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Светлана Лобода представила в Сети новый трек "Мой"
Светлана Лобода представила в Сети новый трек "Мой"
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Какие льготы сейчас положены семьям с детьми и как их получить. Инструкция
Какие льготы сейчас положены семьям с детьми и как их получить.
Лунный день сегодня 2 мая 2020 года
Лунный день сегодня 2 мая 2020 года
МВФ одобрил выделение $10,8 миллиарда Колумбии
МВФ одобрил выделение $10,8 миллиарда Колумбии
Ким Чен Ын появился на публике
Ким Чен Ын появился на публике
Яна Рудковская ответила Андрею Аршавину, который высмеял ее сына
Яна Рудковская ответила Андрею Аршавину, который высмеял ее сына
Степаненко раскрыла подробности развода с Петросяном
Степаненко раскрыла подробности развода с Петросяном
Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в Москве
Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в Москве
Дебаты Захаровой и Навального сорвались
Дебаты Захаровой и Навального сорвались
Рианна снялась в новой коллекции своего бренда нижнего белья
Рианна снялась в новой коллекции своего бренда нижнего белья
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Умерла солистка группы «Фристайл»
Умерла солистка группы «Фристайл»
Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию
Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию
Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп
Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого —
Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для Пентагона»
Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя

Еще по теме

Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
Власти Южной Кореи рассказали о состоянии Ким Чен Ына
Южная Корея сочла Кима живым и работающим