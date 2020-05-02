Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о его смерти

Вадим Карасев

36-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике. Вчера, первого мая, он присутствовал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне.





Он вышел на место церемонии под звуки приветственного марша и бурное ликование сотен участников мероприятия, которые кричали "Ура!".

Кадры, на которых Ким Чен Ын разрезает красную ленту, были опубликованы на Центральном телевидении КНДР. На них он выглядит бодрым и жизнерадостным, улыбается, активно жестикулирует и раздает указания. На мероприятии его сопровождала сестра Ким Е Чжон и члены высшего руководства страны.





Ким Чен Ын перестал появляться на публике после заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), которое прошло 11 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал об ухудшении его здоровья после перенесенной операции на сердце. Северокорейский лидер даже пропустил церемонию, посвященную 108-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена (впервые за годы своего правления), которая состоялась 15 апреля.

После этого появились слухи о его болезни и даже смерти, однако дипломат Алехандро Као де Бенос назвал их "ложными".



