Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай передал США образец коронавируса

Китай передал США образец коронавируса

США на днях получили от Китая образец коронавируса, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео, обвинив власти КНР в непрозрачности и отказе в доступе в страну для специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай утверждает, что действовал прозрачно, но как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса. Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы», — сказал Помпео.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа заявил, что Пекин не предоставляет организации доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане — эпицентре распространения коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
Журналист вышел в прямой эфир без штанов
Журналист вышел в прямой эфир без штанов
Китай передал США образец коронавируса
Китай передал США образец коронавируса
Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695
Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695
Монстрация-2020 прошла онлайн: фото
Монстрация-2020 прошла онлайн: фото
Модный дайджест: от онлайн-шоу с Ириной Шейк до оптимистичной кампании с Хейли Болдуин
Модный дайджест: от онлайн-шоу с Ириной Шейк до оптимистичной
Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов
Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике
ФАС выявила продававшую маски с десятикратной наценкой компанию
ФАС выявила продававшую маски с десятикратной наценкой компанию
МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19
МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной

Топ на сегодня

Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для Пентагона»
Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Еще по теме

Китай отказывается допускать ВОЗ до расследования по коронавирусу
КНР не допустила ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Другой враг. Китай прокомментировал угрозы США из-за коронавируса
США и Китай сорвали конференцию G20