Китай передал США образец коронавируса

Анастасия Иванова

США на днях получили от Китая образец коронавируса, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео, обвинив власти КНР в непрозрачности и отказе в доступе в страну для специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай утверждает, что действовал прозрачно, но как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса. Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы», — сказал Помпео.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа заявил, что Пекин не предоставляет организации доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане — эпицентре распространения коронавируса.