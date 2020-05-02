КНР не допустила ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Вадим Карасев

Все просьбы ВОЗ о допуске к участию в расследовании истоков COVID-19 были отвергнуты Китаем.

С соответствующим заявлением выступил Годен Галеа, представляющий Всемирную организацию здравоохранения в Китае. Он подчеркнул, что для ВОЗ крайне значима информация о том, как появился коронавирус, чтобы не допустить в дальнейшем очередных эпидемий.

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на интервью Галеа английскому каналу Sky News, Пекин национальное расследование уже ведет. Однако ВОЗ к участию в нем пока не допустили. Галеа также заявил, что китайское руководство не допустило представителей ВОЗ до документации в вирусологических лабораториях в Ухане. Последние как раз и стали эпицентром распространения коронавируса.

Он пояснил, что естественное, а не искусственное происхождение вируса у ВОЗ сомнения не вызывает. Однако в любом полном докладе должны иметься лабораторные записи по истории происхождения вируса, заключил Галеа.

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