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Когда дворяне стали благородным сословием

Когда дворяне стали благородным сословием

Ровно 235 лет назад, 2 мая 1785 года, в России изданы «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам».

«Жалованная грамота дворянству» сформулировала и закрепила права и привилегии дворянства, которое отныне отделялось от других сословий и именовалось «благородным».

Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы, судить их мог только дворянский суд. Лишь они имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, могли заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться только по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации.

Также были расширены полномочия дворянских сословных учреждений. Дворянство получило право на самоуправление, органом которого являлось дворянское собрание, созываемое каждые три года в губернии и уезде, избиравшее местную исполнительную власть и имевшее право делать представления властям о своих нуждах.

В тот же день была издана «Жалованная грамота городам», которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в сообщество разрозненные группы «городовых обывателей», определяла их права и обязанности.

Все население города по имущественным и социальным признакам делилось на шесть сословных категорий — разрядов. Крестьян, проживавших в городах, в число горожан не включали, хотя подати с них брали.

В правление Екатерины II сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными правами.

Сословная принадлежность стала передаваться по наследству, переход из одного сословия в другое был крайне затруднён. Исключительные привилегии дворянства способствовали дальнейшему закрепощению крестьян, усилению над ними господства помещиков и исключению их из сословной структуры.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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