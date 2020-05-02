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Комаровский дал совет по выбору правильного антисептика

Комаровский дал совет по выбору правильного антисептика

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, недавно поддержавший Регину Тодоренко, которой устроили травлю в сети, продолжает отвечать на вопросы о коронавирусе.

В частности, он рассказал, как правильно выбрать антисептик, чтобы он убивал инфекцию COVID-19. Врач напомнил, что ВОЗ утверждает, что убить коронавирус может только спирт этиловый или изопропиловый с концентрацией не менее 60 процентов.

Если в растворе есть концентрированный спирт, то санитайзер должен пахнуть достаточно остро. Если в приобретенном антисептике нет запаха, то он неэффективен и его не стоит использовать. В таком случае лучше всего готовить санитайзер самостоятельно. О том, как это сделать в материале «ФАКТОВ».

Ранее Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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