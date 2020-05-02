КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса

Лидия Мартынова

КПРФ начала традиционную "маевку", приуроченную ко дню международной солидарности трудящихся, которая в этом проходит онлайн из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.

Трансляция ведётся телеканалом партии "Красная линия".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вступительной речи перечислил основные вызовы современного времени и тезисы программы партии по выводу страны из кризиса, которые были предложены на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Госдумы от фракции, члены и сторонники партии в регионах, представители народно-патриотических сил, а также представители компартий стран бывшего СССР.