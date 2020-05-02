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Краснодарские фермеры начали давить непроданный из-за пандемии урожай

Краснодарские фермеры начали давить непроданный из-за пандемии урожай

Краснодарские фермеры терпят огромные убытки из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. В Сети стали появляться видеоролики и фото с тоннами выброшенной редиски, которую не могут сбыть кубанские крестьяне. Привычные поставщики из Москвы, Петербурга, Волгограда и других городов не приехали, а сетевые магазины предъявили драконовские условия реализации продуктов, в результате на прилавках магазинов лежит израильская редиска, а не отечественный продукт.

Стоимость 1 килограмма редиса упала до 10 рублей, при этом самоокупаемость продукта достигается при цене 15 рублей за килограмм. Иными словами, фермерам стало проще уничтожить товар, чем перерабатывать, мыть, платить заработную плату работникам.

Кубанский Минсельхоз был вынужден вмешаться в ситуацию, при этом чиновники утверждают, что поставщики не приехали к фермерам не из-за карантинных мер, а «просто не приехали в этом году и все». Сейчас региональное Министерство сельского хозяйства проводит переговоры с сетевыми магазинами на предмет реализации в них отечественных овощей и фруктов.

Ранее Южный Федеральный сообщал, сможет ли российский бизнес получить страховку из-за пандемии коронавируса и вынужденных потерь в связи с этим.

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По материалам: u-f.ru

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