Крот, оставь огород! Майские народные приметы и обряды

Анастасия Иванова

Сколько в мае дождливых дней

На майские праздники многие отправились на самоизоляцию в загородные дома. Одни — на шашлыки, другие — сажать огород. И всем нужна хорошая погода. Можно верить прогнозам синоптиков, но они не всегда точны. А можно, по примеру наших предков, попытаться самим угадать, что нас ждет — дождь или солнце. О русских народных майских приметах, обычаях и поверьях — в материале РИА Новости.

"Жаркий май — к сухому лету", "Коли в мае дождь, будет и рожь", "В мае два холода — черемуха цветет и дуб распускается" — примет много. Некоторые даже сбываются.

сравнившего погоду за 36 лет, с 1979 по 2014 год, одно майское поверье правдиво более чем на 50 процентов. А в некоторых регионах России — даже на 70.





"На Мокея мокро — все лето мокро. На Мокея сухо — все лето сухо". Речь идет о дне Мокея Мокрого, который по народному календарю восточных славян приходится на 24 мая по новому стилю, 11-е — по старому. Есть еще несколько вариантов: туман — тоже к дождливому лету, а багряный восход — к засушливому.

Сырая погода в мае — не так уж и плохо. Например, в Тамбовской, Курской, Воронежской губерниях говорили: "Сколько в мае дождливых дней, на столько лет и урожая хватит". А вот снег считался плохим предзнаменованием: и лето окажется холодным, и урожая, соответственно, не будет. Еще одна примета: много майских жуков — к засухе.

Крот, крот, оставь мой огород!

Ирина Светличная, начальник Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории, в прошлом году была одним из руководителей экспедиции в Псковскую область. Местные рассказали много интересного, в том числе и о майских поверьях. Этнограф поделилась с РИА Новости некоторыми итогами поездки.

Например, на день Егория Вешнего (Юрьев день) — 6 мая, когда во многих регионах впервые после зимы на пастбища выгоняли скот, была традиция, напоминающая пасхальную.





"Варили яйца и красили их травой, чтобы зеленые были", — сообщила Таисия Федоровна Бурова (1933 года рождения) из деревни Сафроново Пореченской волости Великолукского района. Яйца — символ жизни, зеленый — цвет природы, ее возрождения.