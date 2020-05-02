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Лена Миро: «Виктория Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле»

Лена Миро: «Виктория Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле»
Не так давно бизнесвумен объявила подписчикам о том, что запускает курс по построению красивого тела. Однако новость вызвала скорее критику, нежели радость публики. Скандальный блогер уверена — Боня ничего не смыслит в тренировках.

По мнению Лены Миро, 40-летняя Виктория Боня претендует на то, чего не заслуживает, ведь у нее самой нет того тела мечты, которое она обещает клиентам. Блогер сравнила фотографии звезды, сделанные на протяжении последних десяти лет, где явно видны недостатки фигуры. Миро отмечает, Виктория сама знает о собственном несовершенстве и умело скрывает это под одеждой, однако это не повод обманывать обнадеженных покупателей рекламируемого курса. 

«Виктория Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле. Оно в хорошей или хотя бы даже сносной форме не бывает никогда», — заявила Миро. 

Блогер высмеяла предложение бывшей участницы «ДОМа-2», убедив общественность, что оно составлено неграмотно. Так, Миро объяснила, что упражнений на сжигание жира, о которых говорит Боня, просто не существует. «Сжигание жира — это фигура речи. Однако откуда знать об этом Боне с ее образованием? Вика предлагает вам упражнения «на укрепление определенной группы мышц» и упражнения «просто на то, чтобы был тонус». Хотите, знать, в чем заключается разница между упражнениями на укрепление мышц и упражнениями на тонус? Ее тупо нет», — заключила Лена.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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