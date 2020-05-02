Лера Кудрявцева хочет отсудить у продюсера "Ласкового мая" 2,5 миллиона за клевету

Вадим Карасев

48-летняя Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Телеведущая намерена взыскать с него 2,5 миллиона рублей за клевету, сообщает ТАСС.

Как отмечается, Лера Кудрявцева подала в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства.



"В суд поступил иск о защите чести и достоинства от Валерии Кудрявцевой к Андрею Разину, ЗАО "Издательство "Семь дней", а также к редакции сетевого издания Семь дней.ru. Иск принят к рассмотрению, предварительная беседа назначена на 28 мая" , - рассказали в суде.



Поводом для подачи искового заявления стали "нелестные, с точки зрения Кудрявцевой, высказывания в ее адрес", которые Разин допускал в своих постах в фейсбуке.

"С Разина Кудрявцева хочет взыскать 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - отметил источник ТАСС.

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным продолжается уже много лет. Продюсер "Ласкового мая" называл ее "грязной женщиной", рассказывая о неприглядном образе жизни Леры Кудрявцевой в юности.

Андрей Разин в одном из своих постов открыто называл Леру Кудрявцеву "проституткой" и "девушкой по вызову", которую барабанщик "Ласкового мая" якобы "снял на одну ночь".

"Она потом уехала за ним и сказала, что якобы она от него беременна, шантажировала его", - написал Разин.

Через некоторое время после публикации Андрей Разин удалил скандальный пост со своей страницы в инстаграме, однако пользователи сети успели сделать скриншот.

Как писал NEWSTES, ранее Лера Кудрявцева призналась, что переспала с молодым мужем на первом же свидании.