Лунный день сегодня 2 мая 2020 года

Вадим Карасев

Подсказки астрологов, собранные в лунном календаре, — отличное подспорье для тех, кто хочет сделать начало мая удачным. Зная, как поведет себя Луна сегодня, можно спланировать дела так, чтобы оказаться в выигрыше и привлечь удачу на свою сторону.

Май — это месяц возможностей, обновления, радости и любви. Во время астрологических перемен многим захочется изменений и в собственной жизни. Несмотря на режим самоизоляции, наступающий день может стать хорошей отправной точкой для того, чтобы двигаться вперед по новой траектории, наполнить свою жизнь новой рутиной. Но начинать нужно медленно: впереди еще целый месяц, чтобы успеть сделать 5 вещей, важных для каждого Знака Зодиака.

Фаза Луны: 10-11 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Деве задает рассудительный, но игривый настрой. Астрологи советуют не боятся импровизации и задействовать альтернативные варианты решения застарелых проблем.

Магнитные бури: согласно прогнозу, магнитных бурь не ожидается. Солнце спокойно и не преподнесет нам неприятных сюрпризов.

Благоприятные дела 2 мая:

отказ от вредных привычек и зависимостей;личностный и духовный рост;усердие в работе;стойкость духа;работа над собой, повышение квалификации;любые финансовые операции.

Опасности и риски 2 мая:

Домашние дела при Луне в Деве

доминирование в эмоциональных связях;чрезмерная чувствительность, упрямство;эмоциональную неуверенность;дела, требующие умения видеть перспективу;пренебрежение вопросами здоровья.

Дева — самый хозяйственный Знак, а суббота — тем более, праздничная — у большинства людей день свободный. Так что специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сегодня затеять генеральную уборку дома или на участке, а вечер выделить на отдых и хобби. Желательно заранее вспомнить, что приносит удовольствие и помогает набраться внутренних сил.

Работа и деньги в субботу

В деловой сфере стоит довериться естественному ходу событий. В отношениях с коллегами и начальством стоит быть открытыми и доброжелательными, но не давайте себя в обиду. Не исключено, что кто-то из сослуживцев попытается переложить часть своих обязанностей на чужие плечи. Астрологи советуют обходить десятой дорогой скользкие ситуации, никого не критикуя и не привязывая к ответу. Зато в плане материального положения сложатся отличные условия для повышения дохода. Есть вероятность поступления выгодных предложений или реализации прибыльной идеи.

Внешний вид по лунному календарю

Астрологи советуют нарушить все каноны и добавить в цветовую гамму теплые оттенки, разноцветные абстракции или яркие принты. Это поможет повысить настроение и поддерживать энергетику на должном уровне. Дева любит похулиганить, и если в этот день похулиганите вы, она будет только рада.

Любовь и отношения сегодня

В личной жизни нас ждут приятные события и удивительные романтические открытия. Возможны неожиданные признания в любви, судьбоносные знакомства, интересные предложения с далеко идущими последствиями. И все же не стоит злоупотреблять своим положением и реализовываться за счет супруга или супруги, лучше направить усилия на совместные успехи.

Настроение и здоровье 2 мая

Ожидается беспокойный день. Может навалиться много мелких дел, требующих немедленного решения. Весь мир сейчас переживает кардинальную смену образа жизни, и с этим нужно смириться. В мае нас ждет немало важных и приятных событий, но из-за дурного предчувствия и негативного настроя почувствовать радость от них будет сложно. Астрологи советуют не обращать внимания на мелкие проблемы и не накручивать себя мыслями о тяжких болезнях. Хороший сон, позитивный настрой, сбалансированное питание — самые лучшие лекарства от хандры и ослабленного иммунитета.