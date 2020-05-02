Маховик времени: Кэмпбелл и Рудковская на подиуме, стриптиз от Сергея Лазарева — как зажигали на модных вечеринках в 2009 году

Вадим Карасев

Мы продолжаем наше путешествие по светским архивам "Сплетника", и сегодня перемещаемся в 2009 год. Начать предлагаем снова с модных мероприятий, тем более есть что вспомнить! Той весной Москву посетила супермодель Наоми Кэмпбелл, которая тогда встречалась с Владиславом Дорониным. Звезда подиума приняла участие в показе в "Барвихе Luxury Village". Следом в столицу пожаловала и Даутцен Крез.

А вот на неделе моды, такое чувство, что с моделями был дефицит — вместо профессионалок дизайнеры активно привлекали к работе своих звездных друзей. Новые коллекции представляли Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Николай Басков, Дима Билан, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, который кроме вещей презентовал изумленной публике еще и свой накачанный торс.

Кроме того, в этой серии вы увидите (но не факт, что сразу узнаете) Анну Седокову, Елена Перминову, Риту Дакоту и многих других.

Итак, смотрим!

Показ с участием Наоми Кэмпбелл в "Барвиха Luxury Village" — 9 марта 2009 года













Неделя моды в Москве

























Сергей ЛазаревФилипп КиркоровЛера КудрявцеваОксана Федорова и Николай БасковЕвгений Плющенко