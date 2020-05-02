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Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом

Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с ЭрнстомЕлена МалышеваФото: Globallookpress.com

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на комментарий в Instagram о том, что у нее якобы случился конфликт с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и что она уехала за границу.

«Елена Васильевна, пишут что вы за границу уехали, с Эрнстом поругались и нас бросили! Врут?» — написала пользовательница с ником birukova0706 в комментариях к посту. Она не уточнила, откуда у нее подобная информация.

Примерно через час Малышева ответила ей. «Я каждый день в эфире Первого Канала!!! Это же видно!!!» — подчеркнула она. Ведущая не стала прямо комментировать детали сообщения пользовательницы о загранице и отношениях с гендиректором телеканала.

В апреле 2019 года к Константину Эрнсту из-за Малышевой обращался заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов. Он потребовал извинений от телеведущей, назвавшей остеопатов представителями несуществующей медицинской специальности.

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По материалам: lenta.ru

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