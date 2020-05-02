Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Анастасия Иванова

Марат Башаров гордится родителями — он вырос в простой семье, но мама с папой всегда поддерживали. Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.

Эта правда открылась Башарову, когда он учился в 6-7 классе. Юный Марат нашел документы, где у него стояли другие фамилия и отчество. Кроме того, мальчику постоянно не давали покоя два эпизода — когда какой-то мужчина дал ему большую шоколадку на улице, а также поездка на старом «Москвиче» от вокзала, которую они совершили с мамой и тем же незнакомым мужчиной.

Мать звезды не стала утаивать от него секреты и рассказала историю знакомства с Алимжаном Билялетдиновым.

«Когда я была молодой, то влюбилась, и в меня влюбился один человек, потом родился ты, но этот человек ушел. Тебе было пять лет, когда я снова вышла замуж — Вафа тебя принял и воспитал, а твой папа — Алимжан», — рассказала Рауза.

Мать Башарова на лето часто приезжала в деревню, где познакомилась с семьей — с мужчиной у нее позже случился роман, после чего на свет появился долгожданный Марат. Женщина сразу решила, что родит, так как до этого прожила в браке 10 лет и не могла иметь детей. С Алимжаном она прервала всяческое общение.

Через пять лет они встретились и Билялетдинов был крайне удивлен, когда увидел ребенка, но Роуза строго-настрого запретила видеться с мальчиком и контактировать каким-либо образом с ним.





Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя. Когда Башарову было 18 лет, мама неожиданно сказала, что к ним в гости придет человек, а сама в этот момент ушла. Им оказался Алимжан.

«Конечно, сердце екнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел еще папа. Я от неловкости говорю: «Давай выпьем?» Его приход был как в тумане, все в пелене такой. Он сказал: «Прости меня, сынок». А я ответил: «Я на тебя не обижен», — вспоминает Башаров.

После Марат не виделся с мужчиной и не знал, жив ли он. Когда в студию программы «Секрет на миллион» приехал 81-летней Алимжан, то для актера это стало удивлением. Мужчины мило поговорили, а кинозвезда задал вопрос: «Почему ты не был на похоронах матери и не появился после?».

Билялетдинов признался, что периодически звонил Башарову на мобильный, но тот никогда не брал трубки, а иначе связаться с ним не было возможности. Кроме того Марат в студии увидел и своего старшего брата, а также узнал, что у него есть сестра, которая младше его на две недели.

«Я буду с ним общаться, но не «взасос» и не каждый день. Когда будет звонить, я всегда подойду, да и сам наберу раз в неделю», — резюмировал 45-летний артист.

Фото: стоп-кадр из программы «Секрет на миллион»



