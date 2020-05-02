Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Эта правда открылась Башарову, когда он учился в 6-7 классе. Юный Марат нашел документы, где у него стояли другие фамилия и отчество. Кроме того, мальчику постоянно не давали покоя два эпизода — когда какой-то мужчина дал ему большую шоколадку на улице, а также поездка на старом «Москвиче» от вокзала, которую они совершили с мамой и тем же незнакомым мужчиной.
Мать звезды не стала утаивать от него секреты и рассказала историю знакомства с Алимжаном Билялетдиновым.
«Когда я была молодой, то влюбилась, и в меня влюбился один человек, потом родился ты, но этот человек ушел. Тебе было пять лет, когда я снова вышла замуж — Вафа тебя принял и воспитал, а твой папа — Алимжан», — рассказала Рауза.
Мать Башарова на лето часто приезжала в деревню, где познакомилась с семьей — с мужчиной у нее позже случился роман, после чего на свет появился долгожданный Марат. Женщина сразу решила, что родит, так как до этого прожила в браке 10 лет и не могла иметь детей. С Алимжаном она прервала всяческое общение.
Через пять лет они встретились и Билялетдинов был крайне удивлен, когда увидел ребенка, но Роуза строго-настрого запретила видеться с мальчиком и контактировать каким-либо образом с ним.
Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя. Когда Башарову было 18 лет, мама неожиданно сказала, что к ним в гости придет человек, а сама в этот момент ушла. Им оказался Алимжан.
После Марат не виделся с мужчиной и не знал, жив ли он. Когда в студию программы «Секрет на миллион» приехал 81-летней Алимжан, то для актера это стало удивлением. Мужчины мило поговорили, а кинозвезда задал вопрос: «Почему ты не был на похоронах матери и не появился после?».
Билялетдинов признался, что периодически звонил Башарову на мобильный, но тот никогда не брал трубки, а иначе связаться с ним не было возможности. Кроме того Марат в студии увидел и своего старшего брата, а также узнал, что у него есть сестра, которая младше его на две недели.
«Я буду с ним общаться, но не «взасос» и не каждый день. Когда будет звонить, я всегда подойду, да и сам наберу раз в неделю», — резюмировал 45-летний артист.
Фото: стоп-кадр из программы «Секрет на миллион»