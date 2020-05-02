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Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в "боевом" флешмобе

Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в "боевом" флешмобе

Звезды тоже скучают на карантине, поэтому развлекают себя и своих фанатов как могут. Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Холли Берри, Флоренс Пью, Дрю Бэрримор, Рози Перес, Розарио Доусон, Зои Салдана и многие другие актрисы в пятницу приняли участие в необычном "боевом" флешмобе. Они опубликовали в микроблогах пятиминутное видео с хэштегом #BossB****Fight.


 


Суть челленджа в том, чтобы эффектно упасть, а потом продемонстрировать не менее фееричный удар, передав "эстафету другому". Запустила своеобразный флешмоб Зои Белл, актриса и каскадер, среди наиболее известных работ которой "Зена — королева воинов" и "Убить Билла" (она играла дублеров Люси Лоулесс и Умы Турман).

Итак, отгоняем скуку с крутыми девушками! Дамы, вы все мои героини,

— написала она в посте.


Марго Робби предстала в образе персонажа фильма "Хищные птицы" Харли Квинн, Скарлетт Йоханссон записала видео в своем домашнем спортзале, в качестве оружия она выбрала фитбол, который бросила в камеру. Кэмерон Диас челлендж "застал", когда она разбирала продукты в багажнике машины, а Холли Берри сняла свою часть ролика в бассейне.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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