Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Вадим Карасев

Илон МаскФото: Steve Nesius / Reuters

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Цена акций Tesla слишком высока, по моему мнению», — написал он.

Сразу после заявления Маска стоимость акций Tesla обвалились с 761,18 до 720,05 долларов. По данным на 04:00 по московскому времени, она составляла 701,32 доллара. Падение составило около десяти процентов.

Ранее глава Tesla и SpaceX заявил, что продает все свое имущество. Он отметил, что у него не будет дома.

Илон Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому бизнесмен не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года. Маск пошел на это ради того, чтобы избежать обвинений в мошенничестве и судебных исков из-за его твита о намерении сделать компанию Tesla непубличной. Он ничего не предпринял для реализации этого намерения.