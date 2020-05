Меган Маркл потерпела первое поражение в суде по делу против британских таблоидов

Вадим Карасев

Сегодня в Лондоне состоялось слушание (оно прошло в онлайн-формате) по делу Меган Маркл против британского таблоида, опубликовавшего ее личное письмо к отцу Томасу Марклу — и герцогиня Сассекская потерпела поражение: часть обвинений была исключена из искового заявления как не имеющая прямого отношения к делу. Все претензии, связанные с публикацией письма, в иске остались, а вот те, которые относятся в общем к медиакампании, якобы развернутой против герцогини, были исключены.

Напомним, Меган судится с Associated Newspapers, издателем таблоида Mail on Sunday, который опубликовал выдержки ее письма к отцу, написанному через несколько месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Герцогиня считает эту публикацию грубым нарушением ее права на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальности, но ответчики придерживаются мнения, что письмо не было конфиденциальным — якобы его содержание было известно многим, поскольку Меган пересказывала его друзьям.





Меган Маркл с отцом Томасом

Помимо обвинений в нарушении приватности в иске герцогини содержатся и другие: что "ответчик действовал недобросовестно и нечестно", а также "умышленно разжигал конфликт между заявителем и ее отцом". Также из искового заявления убрали пункт, утверждающий, что Меган была подавлена из-за "публикаций оскорбительных историй о ней и развернутой в СМИ кампанией, ставящей целью изображение герцогини в ложном свете". Вот эти последние обвинения и были исключены, однако позже они могут быть снова приобщены к делу — если будут оформлены юридически правильно.

Некоторые обвинения исключены из дела как не имеющие прямого отношение к цели иска. Некоторые из них исключены, так как недостаточно конкретны. Предпринятые шаги связаны с тем, чтобы ограничить дело тем, что является разумно необходимым и соразмерным для обеспечения справедливости между сторонами.

Я считаю, что исключенные обвинения не относятся к сути дела, которое касается публикации пяти статей, включающих фразы и информацию, почерпнутые из письма ее отцу в августе 2018 года,

Представитель юридической фирмы Schillings, занимающейся делом герцогини Сассекской, прокомментировал решение суда так:

Сегодняшнее слушание ясно дает понять, что основные части дела не изменятся и работа продолжится. Права герцогини Сассекской были нарушены, юридические границы неприкосновенности частной жизни были пересечены.

Хотя судья признает правомерность обвинений в нарушении приватности и авторских прав, мы удивлены его решением считать нечестное поведение не относящимся к делу. Мы убеждены, что честность и порядочность лежат в основе основ — и полностью отсутствуют в Mail on Sunday и Associated Newspapers.

Тем не менее мы уважаем решение судьи, поскольку дело против Associated все равно будет сконцентрировано вокруг частного, написанного от руки письма дочери к отцу, опубликованному The Mail on Sunday. Это грубое нарушение права любого человека на неприкосновенность личной жизни является очевидным и незаконным, и The Mail on Sunday должны понести ответственность за свои действия.





На прошлой неделе в преддверии первого слушания к делу были приобщены текстовые сообщения Меган Маркл к отцу, которые она отправляла незадолго до свадьбы с принцем Гарри, 15 мая 2018 года:

Я пыталась связаться с тобой все выходные, но ты не ответил ни на один звонок и сообщение. Очень беспокоюсь за твое здоровье и безопасность и принимаю все меры, чтобы защитить тебя, но не представляю, что мы еще можем сделать, если ты не отвечаешь мне. Нужна ли тебе помощь? Можем ли мы послать к тебе нашу команду службы безопасности? Мне жаль, что ты сейчас в больнице, но, пожалуйста, свяжись с нами — это необходимо. В какой ты больнице?





Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

10 минут спустя Меган отправила еще одно сообщение:

Мы с Гарри решили сегодня, что отправим к тебе охранников, чтобы бы ты был в безопасности. Они будут в твоем распоряжении, как только они тебе понадобятся. Пожалуйста, пожалуйста, позвони нам, как только сможешь. Ситуация очень беспокоит нас, но твое здоровье сейчас важнее всего.

Отец Меган комментариев по делу не дает, но предполагается, что его тоже вызовут в суд. Меган лично тоже не комментирует процесс — за нее это делает команда юристов, в числе которых теперь, кстати, и адвокат покойной принцессы Дианы. Возможно, Меган и Гарри придется выступать в суде, но, скорее всего, онлайн, ведь супруги сейчас живут в Лос-Анджелесе, а в мире бушует пандемия коронавируса.