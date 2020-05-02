Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Вадим Карасев

Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

По мнению Михалкова, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис: «Общая цель - это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — сказал он.

Режиссер отметил, что вместо прививок компания собирается проводить чипирование человечества: «В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты».

В качестве доказательств Михалков показал некий патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC, под номером WO/2020/060606. Режиссер отметил, что номер патента схож с «числом зверя» из Библии: «Как-то настораживает это «060606».

Ранее авторы передачи «Человек и закон» на Первом канале посвятили основателю компании Microsoft сюжет под названием «Троянский конь мировой пандемии». Создатели программы пересказали распространенные в сети неподтвержденные конспирологические теории, которые гласят, что миллиардер желает истребить часть человечества.

В конце апреля Гейтс высказал свои предположения о том, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По мнению миллиардера, для этого обществу потребуется от одного до двух лет. Филантроп и его жена Мелинда пожертвовали на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов.