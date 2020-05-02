Митрофанов: Запад оправдывает «расчеловечивание» русских Латвии
Весной 2018-го Служба госбезопасности (СГБ) Латвии усмотрела в словах некоторых лиц, выступавших на Вселатвийском родительском собрании, возможные нарушения закона и завела уголовное дело. Впрочем, через два года она их прекратила за отсутствием состава преступления. О причинах подобных действий порталу lv.Baltnews.com рассказал экс-депутат Европарламента, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» и один из организаторов этого собрания Мирослав Митрофанов.
По его словам, один из первых приемов — это изолирование активистов от СМИ, чтобы не возникало сочувствия со стороны большинства населения, как это случилось в США, когда движению за равные права чернокожего населения удалось получить поддержку от белого большинства. «В латвийских условиях это уже невозможно. Наша партия давно исключена из общественных СМИ, и у нас они не берут интервью. Исключение лишь на время официальной предвыборной кампании, но обычно о нас и вместо нас говорят журналисты или политики, которые нас искренне ненавидят. Второй шаг — точечное запугивание активных участников протестов. По какому принципу они отбираются, я не понимаю, так как из сотен активных людей, членов „Русского союза Латвии“, давление испытывают единицы. Этот метод использовали спецслужбы и в случае нашего родительского собрания. Однако очевидно, что в тех же „методичках“ сказано, что нельзя перегибать с давлением, ведь это может привести к обратной реакции и увеличить протестное движение. То есть припугнуть можно, но сажать в тюрьму все же не следует», — предполагает политик.
По его словам, на такой шаг Латвия не решилась. «Вторым главным организатором собрания был я — выбирал тему, дату и помещение. После того, как начались преследования коллег, я написал письмо с призывом, чтобы их освободили от преследования, а я в обмен был готов ответить, как организатор. Но я в то время был евродепутатом, и СГБ на такой шаг пойти не могла, опасаясь огласки в Европе. Сосредоточилась на коллегах, у которых не было депутатского статуса. Меня даже не вызвали на разговор. Имею основания полагать, что на действия СГБ повлияли и организованные нами в феврале прошлого года слушания в Европарламенте на тему о преследовании политических активистов. На них по видеоконференции смогли выступить и Александр Гапоненко, и Юрий Алексеев, и Владимир Линдерман», — напоминает Мирослав Митрофанов.
В письмах, которые получили фигуранты этого дела, также указывается, что «активное противодействие реформе образования со стороны незарегистрированной организации „Штаб защиты русских школ“ должно в гораздо большей степени рассматриваться как реализация интересов России, нежели как реализация своих демократических прав». Митрофанов объясняет это следующим образом: «Если проанализировать западные научные работы, посвященные русской проблематике, за последнее десятилетие, то можно увидеть, что там красной нитью проходит мысль, что все русские, живущие за пределами России, якобы находятся в прямом подчинении… Владимира Владимировича Путина! Формулировки, конечно, разные, но смысл не меняется: русские Латвии не рассматриваются как равные другим жителям Европы люди и как национальная группа, у которой могут быть свои интересы. Это явно расистский подход, но он стал распространенным. Идет дегуманизация, „расчеловечивание“ русских. Это похоже на то, что происходило с евреями в Германии в 20−30-ых годах прошлого века. И, к сожалению, к этому имеет отношение западное экспертное сообщество», — подчеркивает политик.
Он вспоминает, как в 2018 году участвовал в слушаниях по негражданам в Европарламенте. «Западные эксперты, выступая с докладами, указывали, что ситуация с негражданами не улучшается. Но неграждане, русскоязычные жители Балтии в целом не заслуживают сочувствия и поддержки, поскольку попали в Латвию и Эстонию в результате политики русификации, проводимой Советским Союзом. То есть на нас якобы лежит коллективная вина за действия СССР, и беспокоиться о нашем неравноправии не стоит. Когда мы в Европарламенте собирали подписи депутатов в защиту русского образования в Латвии, многие из них как раз отказывались подписаться, исходя из презумпции виновности: „Мол, мы знаем, что вас прислали Советы, чтобы угнетать свободолюбивые балтийские народы“. Правда, каждый восьмой европейский депутат все же русские школы Латвии поддержал. Но в большинстве своем западное общество настроено против русских, и можно сказать, что оно оправдывает и поддерживает отвратительное отношение к нам отношение, чем пользуются латышские политики. В Латвии это дает возможность обосновать незыблемость этнической дискриминации», — констатирует сопредседатель «Русского союза Латвии».
В то же время он призывает членов своей партии готовиться к возможным неприятностям. «Естественно, нужно быть готовым, что какому-нибудь господину из правящей партии вдруг не понравится высказывание какого-то нашего активиста, и этот господин возьмет телефонную трубку, наберет номер и попросит спецслужбы что-то сделать, чтобы закрыть нашему товарищу рот. К сожалению, телефонное право или различные доносы, которые на нас регулярно пишут национально озабоченные оппоненты, имеют место. Поэтому пока они будут у власти, давление не прекратится. Сейчас атака на нас захлебнулась, но это еще не конец войны. Надо ожидать следующих атак после окончания чрезвычайной ситуации, когда мы возобновим акции в защиту русского образования. И еще надо понимать, что спецслужбы — это лишь инструмент в руках элиты, и если правящая элита считает допустимым использовать этот инструмент в борьбе с оппозицией, то она продолжит это делать. Однако многое будет зависеть от того, какая партия окажется во власти. Авторитарное, шовинистическое мышление тридцатых годов, времен Карлиса Ульманиса все еще доминирует: „одна страна, одна культура, один язык“. И отношение к русским со стороны всех латышских партий примерно одинаковое, но в демонстрации этого отношения есть разница. Если радикальные националисты станут укрепляться, то преследования русских активистов усилятся. Но если задавать тон будут те, кто придерживается цивилизованных норм поведения, то ненависть к нам не будет приводить к натравливанию спецслужб», — заключает Митрофанов.