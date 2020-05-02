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Монстрация-2020 прошла онлайн: фото

Монстрация-2020 прошла онлайн: фото

Уже ставшая традиционной первомайская "Монстрация" из-за пандемии коронавируса в этом году прошла виртуально. Telegram-канал "Новости. Как есть" собрал яркие фото "монстрантов" из соцсетей.




















Первая "Монстрация" — молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала _ состоялась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году автор акции, новосибирский художник Артем Лоскутов, получил за свой проект премию в области современного искусства "Инновация" от Государственного центра современного искусства. К 2019 году к акции присоединились 30 городов.

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По материалам: uposters.ru

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Монстрация-2020 прошла онлайн: фото
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