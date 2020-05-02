Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин

Лидия Мартынова

Непрекращающийся рост заболеваемости коронавирусом в Москве в большой мере является следствием усиленной диагностики этого заболевания.

Как заявил 2 мая столичный мэр Сергей Собянин, в последнее время удалось почти в два раза увеличить выявляемость Covid-19. По его словам, благодаря массовому тестированию, по данному показателю Москва вышла в мировые лидеры.

В своем личном блоге градоначальник написал, что за последние недели поликлиническая сеть Москвы в разы увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии.

В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Наряду с этим, в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем выросло количество лабораторных тестов. А с 30 апреля в Москве увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки.

«Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные», — заявил мэр.

При этом, за минувшую неделю объем экспресс-тестов на антитела вырос в 10 раз. Таким образом, Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

Как подчеркнул Собянин, все это позволяет на ранних стадиях купировать распространение пандемии и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

По данным портала coronavirus-monitor, на 10 часов утра 2 мая в Москве зафиксировано 57300 случаев заражения коронавирусом. Из них 658 человек умерло, а 5766 пациентов выздоровело.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Сергей Собянин заявил о необходимости развернуть в Москве временные госпитали на 10 тысяч мест.