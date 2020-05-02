Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин

Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин

Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин

Непрекращающийся рост заболеваемости коронавирусом в Москве в большой мере является следствием усиленной диагностики этого заболевания.

Как заявил 2 мая столичный мэр Сергей Собянин, в последнее время удалось почти в два раза увеличить выявляемость Covid-19. По его словам, благодаря массовому тестированию, по данному показателю Москва вышла в мировые лидеры.

В своем личном блоге градоначальник написал, что за последние недели поликлиническая сеть Москвы в разы увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии.

В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Наряду с этим, в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем выросло количество лабораторных тестов. А с 30 апреля в Москве увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки.

«Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные», — заявил мэр.

При этом, за минувшую неделю объем экспресс-тестов на антитела вырос в 10 раз. Таким образом, Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

Как подчеркнул Собянин, все это позволяет на ранних стадиях купировать распространение пандемии и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

По данным портала coronavirus-monitor, на 10 часов утра 2 мая в Москве зафиксировано 57300 случаев заражения коронавирусом. Из них 658 человек умерло, а 5766 пациентов выздоровело.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Сергей Собянин заявил о необходимости развернуть в Москве временные госпитали на 10 тысяч мест.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Россия нарастила добычу и экспорт нефти
Россия нарастила добычу и экспорт нефти
Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин
Москва стала мировым лидером по выявляемости коронавируса — Собянин
США отслеживают активность оборонных предприятий РФ, пишут СМИ
США отслеживают активность оборонных предприятий РФ, пишут СМИ
6 лет трагедии 2 мая в Одессе: ни обвиняемых, ни виновных
6 лет трагедии 2 мая в Одессе: ни обвиняемых, ни виновных
Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства
Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства
Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в Москве
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей

Топ на сегодня

Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность в диалоге
ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность

Еще по теме

Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Мэр Москвы пообещал помочь семье жертвы снегопада в Москве
В Москве закрыли все колледжи из-за коронавируса
Собянин: Строгий режим самоизоляции в Москве и области нужно продлить