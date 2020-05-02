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МВФ одобрил выделение $10,8 миллиарда Колумбии

МВФ одобрил выделение $10,8 миллиарда Колумбии
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 10,8 миллиарда долларов Колумбии на предотвращение кризиса в свете пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.

Средства будут предоставлены в рамках гибкой кредитной линии на два года и предназначены для "предотвращения кризиса".

"Колумбия предприняла выдающиеся усилия, чтобы интегрировать значительное количество мигрантов из Венесуэлы, что увеличило внутренний спрос, но расширило уязвимость перед внешними факторами. Как ожидается, в условиях пандемии экономика Колумбии впервые за два десятилетия замедлится", - приводятся в сообщении слова первого заместителя управляющего директора фонда Джеффри Окамото.

Предложенные МВФ средства призваны снизить внешние риски, обеспечить эффективную борьбу с коронавирусом и помочь с интеграцией мигрантов.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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