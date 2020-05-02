МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19

Алексей Вольцев

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил в пятницу обзор программы экономических реформ Грузии и одобрил выделение 200 миллионов долларов в рамках программы помощи на борьбу с COVID-19, сообщает фонд.

"Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около 200 миллионов долларов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.