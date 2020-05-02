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Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ

Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Кубинец Александр Алазо, который обстрелял посольство Кубы в Вашингтоне, заявил, что боялся кубинскую организованную преступность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебный протокол.

Злоумышленник 30 апреля около двух часов ночи по местному времени открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, подозреваемого задержали, сообщала газета Washington Post со ссылкой на полицию. Как позже сообщил МИД Кубы, сотрудники миссии не пострадали и находятся в безопасности, ведется расследование. Как передавал телеканал CNN со ссылкой на полицию, личность предполагаемого преступника была установлена. Им является 42-летний Александр Алазо из штата Техас. Ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства.

Как передает агентство, кубинец открыл огонь по зданию посольства при помощи автомата Калашникова.

# В мире
По материалам: ria.ru

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