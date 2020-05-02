Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Лидия Мартынова

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С 12 мая нарушителям масочного режима в Московской области будет грозить штраф 4 тысячи рублей, об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор региона Андрей Воробьев 1 мая распорядился ввести в Подмосковье масочный режим — до 12 мая ношение масок в общественных местах рекомендуется, а после — станет обязательным.

Контроль за ношением масок и респираторов в области будут вести сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной», — подчеркнули в пресс-службе.

За нарушение правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП — 4000 рублей.