Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог

Алексей Вольцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил Даригу Назарбаеву с поста спикера Сената из-за её политических амбиций. Такое мнение высказал в Facebook известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

По его мнению, Дарига Назарбаева покинула Сенат по трем причинам. Во-первых, отпала необходимость контролировать Токаева, так как за год у власти он доказал, что может быть сильным президентом и достойным преемником Нурсултана Назарбаева. Во-вторых, «спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти и обществе». А третьей причиной Ашимбаев считает президентские амбиции Назарбаевой.

«Разговоры о том, что она будет следующим президентом, были основаны, скорее, на ее собственных амбициях, потому что даже отец вряд ли видел ее в таком качестве. Иначе дал бы ей возможность получить больший управленческий опыт. А эти амбиции плохо влияли на тот баланс сил, что сложился в столице», — полагает аналитик.

Ашимбаев прогнозирует, что кресло третьего человека в стране могут занять Ахметжан Есимов, Карим Масимов, Аскар Мамин, Раимбек Баталов, Крымбек Кушербаев, Даниал Ахметов или Ерлан Кошанов.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня, 2 мая, казахстанцев отвлекла от темы коронавируса шокирующая новость о том, что прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой — старшей дочери первого президента Нурсултана Назарбаева. Напомним, она заняла кресло спикера верхней палаты после того, как её предшественник Касым-Жомарт Токаев с этой должности ушел на повышение — весной прошлого года он стал исполняющим обязанности президента, а летом выиграл выборы и лишился приставки «и.о.».