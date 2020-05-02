Названы новые симптомы коронавируса: события ночи 2 мая — EADaily

Влада Некрасова

Высыпания на коже кистей и живота — еще один симптом, который может проявляться при коронавирусе у человека. Об этом рассказал главврач больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко. По его словам, этот симптом проявляется у большинства пациентов.

В Москве за сутки в больницах скончались еще 37 человек, которым ранее был подтвержден коронавирус. Общее число умерших в столице после подтверждения коронавируса таким образом составляет сейчас 695 человек. Ранее сообщалось, что 40 процентов среди новых заболевших в Москве — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет, еще 6,2 процента — старше 80 лет. Также среди заболевших есть дети (7,3 процента).

Руководитель Минстроя России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков попали в больницу с положительным тестом на коронавирус. Диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии.

США на днях получили от Китая образец коронавируса, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео, обвинив власти КНР в непрозрачности и отказе в доступе в страну для специалистов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 последних дней появился на публике и принял 1 мая участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Там его встречали овациями и криками «Ура!». Открытие предприятия было приурочено к международному празднику трудящихся, который широко отмечается в КНДР.

Копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы опубликовало министерство обороны России в проекте «Финальный аккорд Великой войны», который посвящен героизму советских солдат во время освобождения Берлина весной 1945 года.