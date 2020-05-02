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Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России

Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании РоссииФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Названы российские компании, которые оказались наиболее уязвимы к вызванному пандемией коронавируса кризису. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на рейтинг, составленный агентством Moody's.

В общей сложности в список вошли 63 компании. В группу высокого риска попали только 10 процентов предприятий, им присвоен спекулятивный кредитный рейтинг.

Среди наиболее уязвимых группа компаний DME Limited (владеет и оперирует инфраструктурой аэропорта Домодедово), Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерним предприятием РЖД и предоставляющая услуги перевозки пассажиров и багажа.

Кроме того, в список включили автодилера «Рольф», железнодорожного перевозчика «Глобалтранс», самого большого оператора железнодорожных контейнерных перевозок в России «Трансконтейнер», а также инвесткомпанию O1 Properties (владеет бизнес-центрами в Москве).

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупреждал, что транспортная отрасль серьезно пострадает от кризиса. Он предлагал поддержать компании из этой сферы сотнями миллиардов рублей. Пока в перечень наиболее пострадавших отраслей включены только авиаперевозки. Другие транспортники просили правительство также оказать им помощь.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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