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Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695

Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695

В Москве за сутки в больницах скончались еще 37 человек, которым ранее был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Общее число умерших в столице после подтверждения коронавируса таким образом составляет сейчас 695 человек.

Ранее сообщалось, что 40 процентов среди новых заболевших в Москве — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет, еще 6,2 процента — старше 80 лет. Также среди заболевших есть дети (7,3 процента).

Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира по числу тестов на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч человек. Так, в столице проведено более 730 тысяч тестов на коронавирус. На 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. Ежедневно анализы на наличие COVID-19 сдают в федеральных, частных и городских лабораториях более 25 тысяч человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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