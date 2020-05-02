Окупится для людей. Для торговых центров могут снизить НДС из-за COVID

Алексей Вольцев

Председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин в беседе с РИА Новости отметил, что Торгово-промышленная палата (ТПП) России намерена снизить ставку НДС для торговых центров до 18% и отсрочить его уплату до февраля 2021 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

"С учетом сложившейся экономической ситуации мы предлагаем принять ряд мер по поддержке организаций, работающих в индустрии коммерческой недвижимости. В их числе: включить коммерческую недвижимость и торговые центры в перечень списка отраслей наиболее пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, снизить ставку НДС до уровня 18%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль до 31 января 2021 года, с постепенным ежемесячным погашением задолженности в течение 2021 и 2022 годов", – сказал Каньшин.

Он отметил, что при этом ТПП рассчитывает, что оказание помощи и поддержки со стороны государства сектору коммерческой недвижимости будет реализовано, как минимум, до конца этого года.

Сергей Катырин обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой признать владельцев торговых центров и других арендодателей пострадавшими от распространения нового коронавируса.

О проблеме говорил и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он предложил президенту РФ Владимиру Путину включить торгово-развлекательные центры в перечни системообразующих организаций и распространить на них меры поддержки в пострадавших отраслях, предусмотренные для таких организаций. По его мнению, стоит предусмотреть для ТРЦ полугодовой мораторий на взимание платы за кредиты, а также предоставить шестимесячные каникулы по уплате по налогам на землю, имущество, по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.

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