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Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публикеКим Чен ЫнФото: ЦТАК / Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после его долгого отсутствия на публике на своем сайте.

На фото Ким Чен Ын принимает участие в церемонии открытия завода по производству удобрений: торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда. На церемонии Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон и другие высокопоставленные чиновники.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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