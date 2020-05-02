"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал немыслимыми сообщения о якобы попытке отравления чешских политиков в Праге со стороны России. Данный комментарий он озвучил в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав МИД "нормандской четверки", передает РИА Новости.

"Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо", – сказал Лавров.

Министр добавил, что вряд ли кто-то "в здравом уме" поверит, что Чехия сознательно пропустила смертоносное средство на свою территорию.

сообщило, что российское посольство в Чехии опровергло информацию Respekt о якобы подготовке Россией покушения на пражских политиков, поскольку для этих домыслов нет никакого основания.

Они подчеркнули, что данная публикация – продолжение активизировавшейся в Чехии в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности.