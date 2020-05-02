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Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду

Трубоукладчик, способный достроить «Северный поток — 2», подходит к Калининграду. Почти трехмесячная одиссея судна «Газпром флота» из Находки завершается. Теперь ему предстоит пройти дооснащение сварочным оборудованием, после чего и станет ясно, будет ли судно завершать проект второго балтийского газопровода из России в Германию.

Трубоукладчик «Академик Черский» заходит в Гданьский залив. По данным Marinetraffic, при скорости в 9 узлов судно придет в Калининград менее чем через четыре часа.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

«Академика Черского» по-прежнему сопровождает спасательный буксир Балтийского флота «СБ-123». Он встретил судно «Газпром флота» у входа в пролив Каттегат, который расположен между Данией и Норвегией, и ведет до самого Калининграда. До этого от берегов Португалии трубоукладчик сопровождал буксир Северного флота «Николай Чикер», а от Шри-Ланки до ЮАР вел сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Ельня».

На подходе трубоукладчика к Гданьскому заливу на встречу судну вышел польский береговой патруль SG 111. Он приблизился к нему на расстояние 10 миль, после чего взял курс обратно — в порт Хель. SG 111 принадлежит министерству обороны Польши.

Иллюстрация: marinetraffic.com.
Иллюстрация: marinetraffic.com.
Иллюстрация: myshiptracking.com.

Как писало ИА Newstes , у пролива Каттегат «Академика Черского» встретил не только Балтийский флот. Но и Королевские военно-морские силы Дании. Патрульный корабль P252 три часа сопровождал судно «Газпром флота» на расстоянии 10 миль. После этого облет российской группы судов совершил вертолет Шведской морской администрации.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». О его возможном участии в проекте заявлял министр энергетики России Александр Новак. Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. В документах «Газпром флот», правда, указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указывали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше времени для завершения укладки газопровода.

Трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря — перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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