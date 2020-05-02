Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей

Влада Некрасова

Татьяна Васильева до последнего терпела плохое самочувствие и не хотела ехать в больницу, но, когда температура стала критической, обратилась к медикам. Вчера СМИ сообщили, что у нее обнаружили COVID-19, но сегодня она уже сбежала домой.

Вчера вечером телеведущая Дана Борисова сообщила о том, что ей позвонила актриса Татьяна Васильева и пожаловалась на плохое самочувствие. Якобы у народной артистки имеются все симптомы COVID-19, поэтому она хочет провериться. Телеведущая связалась с медиками, которые экстренно госпитализировали ее в университетскую клиническую больницу МГМУ им. Сеченова.

В больнице звезде сделали КТ и поместили в палату, где до 6 утра она просила врачей сообщить о результатах анализа, но те не реагировали на просьбы. Только один санитар обмолвился, что легкие в порядке.

73-летняя Васильева призналась, что испытала стресс, находясь в медицинском учреждении, потому что из соседних палат доносился «ужасающий кашель» и крики, поэтому она написала заявление под личную ответственность, что уходит из больницы.

«Сейчас я дома, принимаю антибиотики, которые выписал мой врач. Пытаюсь дозвониться до больницы, чтобы узнать результат КТ, но трубку либо никто не берет, либо занято», — сообщила актриса журналистам.

Кроме того, она добавила: у нее держится высокая температура и до сих пор ощущается слабость.

Отметим, что ранее Татьяна Васильева рассказывала о том, что даже несмотря на солидный возраст, продолжает работать в поте лица. В месяц у нее есть только пара выходных, а все остальное время она играет в антрепризных спектаклях, зарабатывая по несколько миллионов рублей в месяц. Такие доходы позволили ей обеспечивать не только себя, но других членов семьи, включая сына и маленьких внуков.

Фото: Legion-Media, стоп-кадр из программы «Судьба человека»

