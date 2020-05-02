Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом

Алексей Вольцев

Жёсткий карантин для человека, который излечился от коронавируса, соблюдать не требуется, но ему следует поберечься и оставаться дома в течение двух недель, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не требуем жесткого карантина после того, как мы подтвердили, что человек не заразен, но такую возможность мы ему готовы предоставить и порекомендовать, что мы сегодня и делаем, что человек, который выписан из стационара, или амбулаторное лечение которого закончено, он должен поберечься какое-то время определенное, 7-10 дней, лучше 14, соблюдая все эти правила, которые мы сегодня соблюдаем",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".