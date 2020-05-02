Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом

Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом

Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом
Жёсткий карантин для человека, который излечился от коронавируса, соблюдать не требуется, но ему следует поберечься и оставаться дома в течение двух недель, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не требуем жесткого карантина после того, как мы подтвердили, что человек не заразен, но такую возможность мы ему готовы предоставить и порекомендовать, что мы сегодня и делаем, что человек, который выписан из стационара, или амбулаторное лечение которого закончено, он должен поберечься какое-то время определенное, 7-10 дней, лучше 14, соблюдая все эти правила, которые мы сегодня соблюдаем",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе
Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе
9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль
9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Кардинал направил деньги Ватикана на помощь проституткам-транссексуалам
Кардинал направил деньги Ватикана на помощь
Кабмин Франции одобрил продление санитарного ЧП до 24 июля
Кабмин Франции одобрил продление санитарного ЧП до 24 июля
Собянин призвал власти и население бороться с коронавирусом сообща
Собянин призвал власти и население бороться с коронавирусом сообща
Кордайский разлом: власти Казахстана рискуют потерять контроль над страной
Кордайский разлом: власти Казахстана рискуют потерять контроль над
Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом
Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились
Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева

Топ на сегодня

В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына

Еще по теме

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России
Вакцинация от гриппа продолжится в России в течение ещё трёх недель
Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию, считает Попова
Попова: Циркулирующие вирусы гриппа в РФ соответствуют штаммам вакцин