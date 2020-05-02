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Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в РоссииФото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Как рассказала Попова, на данный момент в России не зафиксировано повторных случаев заражения. При этом она отметила, что даже если переболевший человек чувствует себя хорошо, он может быть переносчиком болезни. «Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По последним данным, в России насчитывается Более 114,4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 1169 человек умерли, еще 13,2 тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллионов зафиксированных случаев заболевания COVID-19.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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