Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ

Влада Некрасова

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял приглашение властей Берлина возложить цветы вместе с послом Российской Федерации по случаю 75-летия Победы, пишут "Argumenti.ru".

Ожидается, что 2 мая посол России в Берлине Сергей Нечаев и правящий бургомистр города Михаэль Мюллер примут участие в торжественной церемонии, посвященной юбилею капитуляции войск вермахта в столице Германии.

Члены официальных делегаций вместе возложат венки у дома, где располагался штаб советской Восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года именно там немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, которые проводили бои в Берлине.

сообщало, как дипломаты из посольства России в Варшаве почтили память советских воинов.