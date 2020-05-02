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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял приглашение властей Берлина возложить цветы вместе с послом Российской Федерации по случаю 75-летия Победы, пишут "Argumenti.ru".

Ожидается, что 2 мая посол России в Берлине Сергей Нечаев и правящий бургомистр города Михаэль Мюллер примут участие в торжественной церемонии, посвященной юбилею капитуляции войск вермахта в столице Германии.

Члены официальных делегаций вместе возложат венки у дома, где располагался штаб советской Восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года именно там немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, которые проводили бои в Берлине.


сообщало, как дипломаты из посольства России в Варшаве почтили память советских воинов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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