Принцессе Шарлотте — пять лет: 10 фактов о правнучке Елизаветы II
Сегодня, 2 мая, празднует день рождения принцесса Шарлотта. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает первый небольшой юбилей — ей исполняется пять лет. И хотя личных достижений в силу возраста в жизни малышки еще немного, захватывающих событий уже хватало! Шарлотта успела побывать во многих странах вместе с родителями, приняла участие в важных официальных мероприятиях, а главное — очаровала миллионы людей по всему миру. Сегодня предлагаем еще раз умилиться подрастающей принцессе и узнать несколько интересных фактов о ее жизни.
1.Принцесса Шарлотта — билингва
У Шарлотты и ее братьев, принца Джорджа и принца Луи, испанская няня — Мария Тереза Туррион Боралло, так что с самого раннего возраста она изучает иностранный язык.
Некоторые источники, близкие к королевской семье, в беседе с журналистами Independent отмечали, что уже в три года Шарлотта вполне сносно владела испанским на разговорном уровне.
Ну что же, эти знания вполне могут оказаться полезными, ведь у ее дедушки, принца Чарльза, были весьма близкие и дружественные отношения с представителями испанского двора. Когда Шарлотта подрастет, она, возможно, продолжит эту дружескую традицию!
Кроме того, сообщалось, что в школе девочка также будет изучать французский язык.
2.Шарлотта — главная среди братьев
Принцесса Шарлотта — второй ребенок в семье Кейт и Уильяма, но не стоит думать, что девочка так легко отдает лидерство своему старшему брату Джорджу.
Она растет так быстро! Она — настоящий руководитель,
— отмечала как-то Кейт в разговоре с другой мамой на одном из мероприятий.
Ее слова подтверждала и сама королева Елизавета II. В 2018 году она принимала в гостях 10-летнюю школьницу Эмили Клэй и ее родителей в своем поместье в Сандрингеме и спросила у девочки, присматривает ли она за своей младшей сестрой. На это мама Эмили ответила, что все скорее наоборот. В ответ на это королева отметила:
Также и у Шарлотты и Джорджа.
Все правильно, принцесса, — girl power!
3.Принцесса Шарлотта уже вошла в историю
К слову, о girl power. Принцесса Шарлотта стала первой представительницей королевской семьи, которая не будет потеснена своим младшим братом в очереди на трон. До того как в 2013 году был принят Закон о наследовании короны, все девочки, рожденные в королевской семье, автоматически уступали свое место в линии наследования мальчикам.
Шарлотта же, даже несмотря на рождение принца Луи, остается четвертой в очереди на британский престол после своего дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата принца Джорджа.
4.Шарлотта обожает оливки
Кажется, Кейт не приходится страдать от привередливости дочери в еде. В столь юном возрасте Шарлотта уже обладает вкусом зрелого гурмана! Много ли вы знаете детей, кто в восторге от оливок?
О любимой закуске дочки Кейт Миддлтон, по сообщению Daily Mail, упомянула в разговоре со школьниками во время одного из мероприятий. Кроме того, герцогиня отмечала, что Шарлотта хорошо переносит острую пищу.
5.Шарлотта в восторге от единорогов
Еще одной слабостью дочери с публикой поделился принц Уильям. И, в отличие от оливок, это куда более предсказуемая страсть для пятилетней девочки. Речь о единорожках!
Моя дочь просто в восторге от единорогов! Очень круто,
— так принц Уильям прокомментировал фигурку мифического существа из разноцветных шариков, которые сделали дети пожарных во время празднования Дня экстренных служб в Девоне.
Кроме того, самые внимательные поклонники юной принцессы разглядели брелок в виде единорога на ее портфеле в первый учебный день в школе Thomas's Battersea.
6.Шарлотта обожает спорт и танцы
Энергии этой девочке явно не занимать — принцесса обожает подвижные игры, танцы и, конечно, спорт!
Когда ей было два года, принц Уильям отвел ее на первое занятие по теннису в частном лондонском клубе Херлингем, и Шарлотта пришла в восторг от игры.
Ну а последние спортивные достижения принцессы, судя по всему, связаны с гимнастикой. Об этом во время визита в Ирландию в феврале этого года рассказала Кейт Миддлтон.
Шарлотта действительно очень увлечена гимнастикой. Она умеет ходить колесом, делает стойку на руках и все такое прочее. Это очень полезно для развития базовых навыков равновесия и координации,
— рассказала Кейт.
Ну а свободное время у Шарлотты еще остаются силы на танцы! Об этом увлечении дочери снова рассказал принц Уильям.
Моя дочь Шарлотта очень любит танцевать,
— отметил он в разговоре с премьер-министром Мальты в 2018 году.
7.Шарлотта помогает маме на кухне
Кажется, что аристократам самим не приходится заботиться даже о мелочах, — для всего у них есть няньки и помощники. Но только не в случае семьи герцога и герцогини Кембриджских. Кейт и Уильям не раз подчеркивали, что стараются воспитывать своих детей, как обычные люди, да и сами ведут вполне скромный образ жизни дома.
Так, например, Кейт часто просит старших детей, Джорджа и Шарлотту, помочь ей на кухне — известно, что Миддлтон увлечена кулинарией. И эта страсть уже, кажется, передалась детям.
Например, известно, что Шарлотта с удовольствием помогает маме приготовить пасту с сыром, которую она и Джордж обожают. Кроме того, все трое уже готовили тесто для пиццы.
Они любят это, потому что можно месить его руками,
— отмечала Кейт.
8.Любимый цвет Шарлотты — розовый
Еще один факт, который роднит принцессу со многими ровесницами по всему миру. Шарлотта очень любит розовый цвет. Об этом упоминали и принц Уильям, и Кейт Миддлтон.
Во время визита в центр Hornsey Road Children герцогиня разговорилась с одной из девочек и спросила про ее любимый цвет. Узнав, что это розовый, Кейт добавила, что это также любимый цвет ее дочери Шарлотты.
9.Принцесса Шарлотта уже влиятельная модница
Кажется, не далек тот час, когда мы будет обсуждать "эффект Шарлотты"! Модные журналы много писали, что наряды Меган Маркл раскупаются в момент, но маленькая принцесса, оказывается, влияет на продажи не меньше. Так, аналитики eBay отметили невероятный всплеск запросов на аналогичные вещи, когда Шарлотта появилась в желтом кардигане на одной из официальных фотографий.
Не меньший интерес вызвало и ее розовое платье, в котором она была во время визита в Германию.
Более того, активы Шарлотты финансовые эксперты уже оценивают в 3 миллиарда фунтов стерлингов! Что, кстати, больше, чем у принца Джорджа: его потенциальный капитал оценивают "всего" в 2,4 миллиарда. Причина опять же в том, что сфера влияния Шарлотты в модном сегменте может быть выше, так как рынок женской одежды больше.
Влияние Шарлотты, скорее всего, будет ощущаться в гораздо более широком ассортименте товаров, чем у Джорджа, что даст больше возможностей для монетизации ее "бренда" и, следовательно, обеспечивает более высокую ценность,
— объяснял директор по маркетингу и коммуникациям Brand Finance Роберт Хей.
10.Принцесса Шарлотта — копия своей прабабушки
Факт, который едва ли нуждается в дополнительных разъяснениях, — все очевидно и без слов, но не можем не упомянуть его, ведь умиляет он не меньше единорогов!
В прессе уже не раз отмечали, что принцесса Шарлотта удивительно похожа на свою прабабушку королеву Великобритании Елизавету II. Сравнили фото представительниц монархии и пользователи сети, и нашли не только общие внешние черты, но и привычки. Так, Елизавету II и ее правнучку объединяет любовь к розовому цвету и животным.
Ну что же, следить за ее взрослением явно будет интересно!