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Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией

Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвав его трехнедельное исчезновение удавшимся пиаром, призванным создать интригу.

В ночь на субботу южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней.


"Все это был тонко организованный пиар, мистификация, призванная создать интригу вокруг него как одной из наиболее заметных фигур современного мира. И она удалась", - написал Пушков в своем Twitter.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

# Россия
По материалам: ria.ru

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