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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.

"При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", - говорится в сообщении.

К признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

# Россия
По материалам: ria.ru

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