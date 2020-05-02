Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Анастасия Иванова

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.

"При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", - говорится в сообщении.

К признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.