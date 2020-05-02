Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Сегодня, 03:49 Анастасия Иванова
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
"При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", - говорится в сообщении.
К признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.
По материалам: ria.ru